Serbia: premier Brnabic, adesione a Interpol chiusa al Kosovo

- L'adesione all'Interpol è chiusa al Kosovo. Lo ha affermato la premier serba Ana Brnabic, ripresa dall'agenzia di stampa "Fonet". Brnabic ha detto che durante la sua visita negli Emirati Arabi Uniti dei giorni scorsi ha avuto un ottimo incontro con il presidente dell'Interpol, Ahmed Nasser Al Raisi, il quale le ha confermato che durante il suo mandato "la domanda di adesione del Kosovo in tale organizzazione non sarà presa in considerazione". La premier serba ha affermato che questo "è particolarmente importante per la Serbia", perché secondo lei "le due istituzioni chiave sono l'Interpol e l'Unesco", ed è importante che "non prendano in considerazione le richieste di adesione del Kosovo". Al Raisi è stato eletto presidente dell'Interpol nel novembre 2021 e il suo mandato dura quattro anni. (Seb)