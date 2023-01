Somalia: sicurezza, partner internazionali minacciano di sospendere sostegno finanziario al Sud-ovest (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel tentativo di risolvere la crisi, il presidente Mohamud è atteso nelle prossime ore a Baidoa per incontrare il presidente regionale Laftagareen, con il quale discuterà anche degli scontri scoppiati di recente fra le truppe a lui fedeli e l'opposizione, che hanno provocato la morte di oltre 15 persone. Il portavoce del parlamento somalo Adan Mohamed Nur è già arrivato a Baidoa, dove guiderà i colloqui di pace tra il presidente regionale Mohamed e gli oppositori. La visita del presidente Mohamud avviene nel contesto di crescenti tensioni tra governo federale e Stati regionali. Nei giorni scorsi l'amministrazione statale del Puntland ha infatti annunciato l'intenzione di considerarsi come un'entità separata dal governo federale fino al completamento della Costituzione nazionale e dopo che il presidente regionale Said Deni si è rifiutato di firmare il nuovo accordo tra il governo centrale e gli Stati federati, accusando Mogadiscio di voler perseguire un sistema di governo centralizzato e di sostenere gli sforzi del Somaliland per espandere la sua autorità alle regioni contese di Sool e Sanaag. (Res)