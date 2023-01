Pd: Furfaro, eliminare distanza tra palazzi, politica e le persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I gazebo e la partecipazione fisica alla politica "per noi sono una cosa sacra, dopodiché c'è il tema di come allargare la partecipazione e garantire nel 2023 anche a chi non potrebbe altrimenti votare di farlo". Lo dichiara il deputato Pd, Marco Furfaro, a margine dell’incontro in memoria di David Sassoli. "Credo che l'accesso alla politica e alla democrazia siano uno dei grandi problemi anche degli elettori e delle elettrici. In questo momento c'è una distanza siderale tra i palazzi, la politica e le persone. Fare in modo che si accorci questo passaggio - conclude - è un elemento fondamentale".(Rin)