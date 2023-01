Perù: morti per proteste, governo dispone coprifuoco notturno nella regione di Puno (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ha risposto proclamando uno stato di emergenza in gran parte del territorio nazionale, riservandosi però il diritto di applicare misure straordinarie solo in circostanze limitate. Boluarte si è infatti da subito intestata il compito di "pacificare" il Paese ricorrendo il meno possibile all'uso della forza. Lo strumento è stato usato soprattuto all'inizio della crisi, per costringere i manifestanti a liberare le strade nazionali che impedivano la circolazione anche di beni e servizi essenziali. Al tempo stesso, la presidente ha chiesto e ottenuto dal Congresso la riforma che consentirà di anticipare le elezioni generali ad aprile 2024, oltre due anni in anticipo rispetto alla scadenza naturale del luglio 2026. Trattandosi di una riforma costituzionale, il progetto di legge dovrà essere ratificato in una seconda votazione, ma si tratterebbe di un passaggio poco più che formale. L’auspicio dell’esecutivo, che aveva sperato in un ulteriore anticipo a dicembre del 2023, è quello di poter restituire legittimità alle istituzioni a partire dal parlamento, molto frammentato e nel mirino delle critiche per l’elevato numero di inchieste per corruzione che gravano su diversi deputati. (Brb)