Lazio 2023: Rocca, debito sanità recuperato? Faremo operazione verità e daremo risposte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio "si continua a parlare del debito della sanità quando dal 1995 ad oggi il centrodestra ha governato per solo 7 anni e mezzo. Detto questo, se dell'addizionale Irpef che viene raccontato ai cittadini destinata per pagare il debito della sanità, in realtà 300 milioni vengono destinati al Cotral, qualcosa non mi torna". Lo ha detto Francesco Rocca, candidato alla presidenza della Regione Lazio per il centrodestra, a margine della conferenza stampa oggi a palazzo Ferraioli, a Roma. "Se durante il periodo di Natale aumentano le addizionali Irpef, perché probabilmente legato anche al giudizio di parifica della Corte dei Conti e si arriva a gravare sui cittadini, probabilmente qualcosa non torna nei conti. Faremo una operazione verità e daremo risposte".(Rer)