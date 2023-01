Conti pubblici: Mef, entrate tributarie in crescita di 44,5 miliardi nei primi undici mesi del 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Significativi incrementi di gettito si sono registrati per l'imposta sostitutiva sui redditi da capitale e sulle plusvalenze (+1.340 milioni di euro, +81,5 per cento) per effetto dell'andamento favorevole del mercato del risparmio gestito per il 2021 e dell'elevata redditività degli investimenti. Anche l'imposta sostitutiva sul valore attivo fondi pensioni ha registrato un incremento (+1.047 milioni di euro, +103,2 per cento) attribuibile al positivo andamento delle posizioni in essere presso le forme pensionistiche complementari a fine 2021, rispetto al 2020, e ai rendimenti. Si segnala l'incremento del gettito dell'Ires pari a 13.714 milioni di euro (+44,0 per cento). Infine, l'imposta sostitutiva sui redditi nonché ritenute sugli interessi e altri redditi di capitale ha mostrato una diminuzione pari a 1.365 milioni di euro (-14,2 per cento) mentre si registra un incremento per le ritenute sugli utili distribuiti dalle persone giuridiche di 795 milioni di euro (+31,3 per cento). Le imposte indirette hanno registrato un incremento di gettito di 20.601 milioni di euro (+10,5 per cento). All'andamento positivo ha contribuito l'Iva, con un aumento del gettito di 20.924 milioni di euro (+16,5 per cento), in particolare la componente relativa agli scambi interni ha evidenziato un incremento di 13.757 milioni di euro (+12,2 per cento), mentre l'Iva sulle importazioni ha registrato un aumento di 7.167 milioni di euro (+52,1 per cento). Quest'ultimo risultato è legato, in larga parte, all'andamento del prezzo del petrolio che è risultato in crescita. Tra le altre imposte indirette, hanno registrato andamenti positivi le entrate dell'imposta di bollo (+626 milioni di euro, +9,6 per cento) e dell'imposta di registro (+290 milioni di euro, +6,3 per cento) mentre per l'imposta sulle assicurazioni si segnala una variazione negativa (-9 milioni di euro, -0,2 per cento). Le entrate relative ai giochi hanno mostrato un aumento di 2.265 milioni di euro (+20,8 per cento). Il gettito delle entrate tributarie erariali derivanti da attività di accertamento e controllo ha evidenziato un incremento pari a 3.697 milioni di euro (+52,4%) di cui: 2.356 milioni di euro (+68,6 per cento) sono affluiti dalle imposte dirette e 1.341 milioni di euro (+37,1 per cento) dalle imposte indirette. Il confronto con lo stesso periodo del 2021 non risulta omogeneo in quanto in tale anno le attività di riscossione erano state sospese fino al 31 agosto. (Rin)