Lavoro: Calderone, convocherò parti sociali per favorire rinnovo contratti collettivi

- “Assicuro la prossima convocazione delle parti sociali interessate al rinnovo dei contratti scaduti da maggior tempo”. Lo ha annunciato la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone, rispondendo in Aula alla Camera ad una interrogazione sulle iniziative volte a favorire il tempestivo rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro, al fine di salvaguardare il potere d'acquisto dei salari. Il governo ed il ministero del lavoro “si attiveranno per fornire ogni tipo di assistenza e supporto per agevolare la celere definizione dei rinnovi contrattuali, pur non potendoci sostituire alle parti”, ha aggiunto il ministro ricordando che “la complessità del nostro ordinamento richiede di approfondire con attenzione e cautela questo tema: i ritardi di diversi anni nei rinnovi contrattuali è un tema noto e su questo si sono cimentati anche i governi precedenti, senza particolari esiti”. (Rin)