Sassoli: Schlein, ha dato un volto umano a istituzioni a volte distanti

- David Sassoli "ha lasciato un segno profondo in tutti noi e ha dato un volto umano alle istituzioni a volte sentiti distanti". Lo ha detto la candidata alla segreteria del Partito democratico, Elly Schlein, a margine della commemorazione al Nazareno ad un anno dalla morte di David Sassoli. "Oggi - ha aggiunto - abbiamo fatto una commemorazione importante per Sassoli. L’umanità, la genuinità e la generosità con cui ha mostrato il suo essere parte della comunità democratica ma anche rappresentato il partito e l’Italia al Parlamento europeo da presidente è per noi tutti un esempio", ha sottolinea Schlein. (Rin)