Fvg: assessore Energia, accordo da 2 milioni di euro per parco fotovoltaico Spilimbergo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato sottoscritto oggi tra la regione Friuli Venezia Giulia e il comune di Spilimbergo, in provincia di Udine, l’accordo per la costituzione di una Comunità energetica rinnovabile e la creazione di un parco fotovoltaico nell’ex sito militare di Istrago. L’investimento della Regione, pari a due milioni di euro, punta a favorire la riduzione dei consumi della comunità. “È il frutto della lungimiranza dell'amministrazione comunale che ha saputo cogliere le opportunità messe a disposizione dalla Regione, nell'ambito di un percorso promosso dall'amministrazione Fedriga per rendere più ‘green’ il nostro territorio", ha detto l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente e all’Energia, Fabio Scoccimarro. L’assessore ha ricordato come la crisi dell'energia, legata anche alla guerra in Ucraina, ha accentuato la necessità di ricorrere all'utilizzo di fonti alternative, accelerando sul fotovoltaico. "Il Friuli Venezia Giulia si era mosso in questa direzione già da inizio legislatura, destinando molte risorse al comparto, non facendosi trovare impreparato in questa situazione contingente”. (Frt)