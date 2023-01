Carburanti: Ricchiuti (Fd'I), accise affrontate strutturalmente nell'arco della legislatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sinistra "è diventata una banda di mistificatori seriali. Il bonus sulle accise è arrivato alla sua scadenza naturale ed il governo ha scelto di tamponare il caro bollette visto che il prezzo medio del carburante, a giugno scorso era a 2,40 euro oggi è sceso sotto i 2 e visto che la proroga sarebbe costata 1 miliardo al mese e le risorse lasciate erano una miseria". Lo dichiara Lino Ricchiuti, viceresponsabile nazionale mondi e imprese produttive. "Nell'arco della legislatura le accise saranno affrontate strutturalmente, cosa che i governi di centrosinistra non hanno fatto in 10 anni. Scrivendo che il governo ha aumentato le accise si dice una falsità. Ma la sinistra italiana questo è, postando inoltre sui social foto con prezzi di molto superiori ai 2 Euro. Pur di non rivederli mai più al potere pagherei 10 euro al litro", conclude.(Rin)