Lazio 2023: Sgarbi, difenderemo paesaggio da minaccia fotovoltaico ed eolico

- "La priorità per il Lazio è difendere il paesaggio dalla minaccia del fotovoltaico e dell'eolico che sono arrivati fino a lambire, con l'autorizzazione della Regione, il Duomo di Orvieto". Lo ha detto il sottosegretario alla Cultura e leader di Rinascimento, Vittorio Sgarbi, a margine della conferenza stampa del candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, Francesco Rocca. "La Puglia è per metà sparita e la Sicilia è sconvolta dalle pale eoliche - ha aggiunto -. Siccome ci sono il 70 per cento di edifici industriali, l'eolico può essere sostituito dal fotovoltaico sui tetti di tutte le case costruite negli ultimi 70 anni, che sono mi pare 15 milioni di edifici".(Rer)