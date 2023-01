Lazio 2023: De Santis (CR), ennesima campagna elettorale lontana dai cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella per le Regionali del Lazio si sta rivelando l'ennesima campagna elettorale impostata sul nulla. Lo dichiara, in una nota, il capogruppo capitolino della Lista Civica Raggi Antonio De Santis. "Un concentrato di sterili personalismi - aggiunge - frutto di una politica che non riesce, o peggio ancora non vuole vedere i problemi ma continua a vivere di autoreferenzialità e a porsi il dilemma tra i campi larghi o i campi stretti. Prendiamo il candidato D'Amato, colui che ha gestito la sanità della Regione Lazio negli ultimi 5 anni. La sua campagna elettorale sembra intrisa di retorica di circostanza e mera auto-esaltazione. Una continua auto-celebrazione con la quale sembra quasi voler far passare la sanità del Lazio come quella della Svizzera, in questo aiutato da altri soggetti che sono soliti frequentare le cliniche private piuttosto che le affollate corsie degli ospedali pubblici. Peccato che le sue affermazioni contrastino terribilmente con la realtà. Sia chiaro: a nessuno si chiede di risolvere con la bacchetta magica problemi atavici e questi appunti prescindono addirittura dai posizionamenti politici. Il vero nodo è un altro: non si può ignorare, o fingere di ignorare, che quella stessa gestione della sanità laziale che viene magnificata ha impedito a migliaia di cittadini di sottoporsi a visite, terapie e screening durante l'emergenza covid con la conseguenza di una crescita esponenziale di altre patologie". (segue) (Com)