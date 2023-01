Lazio 2023: De Santis (CR), ennesima campagna elettorale lontana dai cittadini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non si può fingere di non sapere che per usufruire delle prestazioni di un pronto soccorso - prosegue ancora De Santis - occorre aspettare ore e che per sottoporsi a un trattamento chemioterapico bisogna munirsi di bigliettini come al supermercato. Non si può fingere di non comprendere che l'organizzazione della sanità regionale è carente e superficiale e che l'unica certezza su cui può basarsi è la grande professionalità mostrata quotidianamente dal personale sanitario. Presentarsi come novelli Re Mida della sanità, in un contesto come quello descritto, è il classico esempio di come non fare politica e di come aumentare la sfiducia e il distacco dei cittadini nei confronti delle istituzioni. Una buona politica dovrebbe ripartire da un bel bagno d'umiltà, da una presa di coscienza della realtà e dal raccontare la verità che invece è così distante da quella raccontata. Serve un nuovo approccio. Raccontare le cose come stanno e provare poco a poco a risolvere i tanti problemi. O si capisce questo o, a breve, alle urne si presenteranno solo parenti e qualche amico dei candidati. Cosa decisamente grave per la nostra democrazia". (Com)