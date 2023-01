Ambiente: Amici della Terra, Ue chiede obiettivi di riduzione emissioni di metano, Italia può ricoprire ruolo di primo piano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia "può ricoprire un ruolo di primo piano" sulla riduzione delle emissioni di metano "grazie anche al lavoro di avanguardia condotto dal tavolo di lavoro per la riduzione delle emissioni di metano della filiera del gas naturale promosso in collaborazione con Environmental Defense Fund Europe (Edfe) e che ha coinvolto le principali associazioni e imprese del settore negli scorsi due anni". Lo sottolinea una nota di Amici della Terra sulla comunicazione della Commissione Ue con le indicazioni per l’aggiornamento dei piani nazionali energia e clima, per il quale anche l’Italia dovrà elaborare una prima proposta entro il 30 giugno 2023 e inviarla a Bruxelles, e che prevede tra le principali novità quella di definire obbiettivi e traguardi per la riduzione delle emissioni di metano. Il principale risultato del tavolo - prosegue la nota - è il documento di indirizzi per una Strategia italiana di riduzione delle emissioni di metano della filiera del gas naturale il cui aggiornamento per il 2022 è stato presentato in un evento dedicato lo scorso 21 dicembre presso la Camera dei deputati. La strategia condivisa da ambientalisti e imprese fissa un obiettivo di diminuzione delle emissioni in linea con quello previsto dal Global Methane Pledge (riduzione del 30 per cento nel 2030 rispetto al 2020). Già nel 2020 queste emissioni hanno fatto registrare una riduzione del 62,7 per cento rispetto al livello del 1990. Il documento prevede anche obiettivi quantitativi specifici per quanto riguarda i segmenti dell’upstream, del trasporto e della distribuzione. Conseguirli obiettivo consentirebbe all’Italia di raggiungere una riduzione di 1 milione e 700mila tonnellate annue di CO2 equivalenti all’anno. (segue) (Com)