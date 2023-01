Ambiente: Amici della Terra, Ue chiede obiettivi di riduzione emissioni di metano, Italia può ricoprire ruolo di primo piano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il documento valorizza anche il recente rapporto sulle emissioni di metano di Ispra. Un documento che inquadra il ruolo delle imprese, la valorizzazione delle buone pratiche già messe in campo in Italia e prevede una specifica governance per la sua attuazione. “Il prodotto del tavolo di lavoro offre un contributo al governo per adottare nel Pniec gli obbiettivi di riduzione delle emissioni di metano, come previsto anche dagli impegni assunti dall’Italia nell’ambito del Gmp durante la Cop27", spiega Monica Tommasi, presidente degli Amici della Terra. "L’Italia ha aderito anche alla 'joint declaration from Importers and Exporter' promossa dai paesi che pragmaticamente si prefiggono di ridurre le emissioni climalteranti legate all’uso dei combustibili fossili e, in particolare, del gas naturale lungo le catene di approvvigionamento. L’iniziativa è tanto più opportuna nella fase in cui i paesi forti importatori, come quelli Ue, stanno limitando le importazioni dalla Russia e inaugurano nuove vie di approvvigionamento". "Per il nuovo Pniec - conclude - dovranno essere individuati obbiettivi anche per gli altri settori emissivi di maggior rilievo, agricoltura e rifiuti. Per quanto riguarda i rifiuti l’associazione ha già evidenziato in un studio del 2021 che l’eccessivo ricorso alle discariche ha aumentato in modo significativo le emissioni di gas climalteranti, circa il 3 per cento di tutte le emissioni prodotte in Italia ogni anno”. (Com)