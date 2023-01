Infrastrutture: 24,7 milioni per migliorare irrigazione nel bacino inferiore del Volturno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno ha avviato un importante programma di investimenti a valere sui fondi del ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e su risorse del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità per complessivi 24,7 milioni di euro. Si tratta di interventi tutti tesi al risparmio della risorsa idrica e al miglioramento delle infrastrutture irrigue che si aggiungono a quelli già in corso. Intanto è stato già appaltato il primo intervento alla Diga Traversa di Ponte Annibale sul fiume Volturno, – posta tra Capua e Bellona - finanziato per 1,5 milioni di euro, a valere sui fondi del ministero delle Infrastrutture. Il progetto è scaturito dopo un accurato studio sulla sicurezza idraulica e sismica della infrastruttura irrigua, importante anche per la produzione di energia idroelettrica. Il Consorzio ha avviato la pubblicazione del bando per i lavori di ristrutturazione dei nodi idraulici e dei sistemi di consegna all'utenza a servizio dell'area irrigua dell'agro aversano: altri 8,2 milioni di euro a valere sui fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza amministrati dal ministero dell’Agricoltura. (segue) (Ren)