Infrastrutture: 24,7 milioni per migliorare irrigazione nel bacino inferiore del Volturno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Partiranno a ruota ulteriori interventi di ristrutturazione del sistema di adduzione delle aree irrigue a nord del fiume Volturno per altri 7,4 milioni di euro, sempre a valere sui fondi Pnrr a regia Masaf. E per la ristrutturazione delle opere a servizio delle aree irrigue della Valle del fiume Peccia, affluente di sinistra del fiume Garigliano, il Consorzio ha ottenuto un ulteriore finanziamento per 7,6 milioni di euro a valere sui fondi ministeriali. “Beneficeranno degli interventi le aziende agricole in un'area di oltre 9.000 ettari", ha affermato il commissario dell’ente, Francesco Todisco, che ha sottolineato: “Con i cambiamenti climatici in atto è necessario rafforzare e potenziare il servizio irriguo, investendo in quelle opere che consentano ad un tempo di ampliare il servizio attingendo alla risorsa idrica disponibile con sempre maggiore parsimonia, evitando sprechi”. (Ren)