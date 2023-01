Carceri: Nordio, suicidi sono intollerabile fardello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I suicidi nelle carceri italiane “sono un intollerabile fardello di dolore”. A dirlo il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, rispondendo in Aula alla Camera ad un’interrogazione sulle iniziative in relazione al fenomeno del sovraffollamento delle carceri e alle condizioni di lavoro degli agenti di polizia penitenziaria. Per far fronte al fenomeno, il governo interverrà su diversi piani: “Sui luoghi di esecuzione della pena, sugli operatori penitenziari e sui detenuti”. Sul personale, ha chiarito, continuerà “l’implementazione della dotazione organica, portando a termine le procedure concorsuali già avviate. Agiremo anche - ha concluso - sul miglioramento della qualità della vita del personale della Polizia penitenziaria, anche attraverso la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle caserme e degli alloggi”. (Rin)