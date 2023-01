Romania-Ucraina: ministri Esteri a colloquio, focus su legge di Kiev relativa alle minoranze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri romeno, Bogdan Aurescu, ha avuto un colloquio telefonico con l'omologo dell'Ucraina, Dmitro Kuleba. La conversazione segue a quella avuta dal presidente della Romania, Klaus Iohannis, con l'omologo di Kiev Volodymyr Zelensky il 4 gennaio. Al centro di entrambi i colloqui è stato il tema relativo ai problemi segnalati da parte romena in merito alla legge sulle minoranze etniche in Ucraina. Lo riferisce la diplomazia romena con un comunicato. I due ministri hanno convenuto di avviare un processo di ampie consultazioni su questi temi, che includerebbe discussioni a livello di esperti e un incontro, nel prossimo periodo, dei due ministri degli Esteri. Il ministro Aurescu ha ribadito, durante la discussione, gli aspetti procedurali e sostanziali della citata legge che hanno sollevato la preoccupazione delle autorità romene. Aurescu ha ricordato, secondo la nota, "l'intenso dialogo avuto con la parte ucraina, anche direttamente con il ministro Kuleba, su questo tema lo scorso anno, e ha chiesto di intraprendere passi concreti per venire incontro alle preoccupazioni della parte romena". Allo stesso tempo Aurescu ha ribadito la necessità "che l'Ucraina riconosca l'inesistenza della cosiddetta lingua moldava", precisa ancora il comunicato del ministero romeno. (Rob)