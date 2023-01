Carceri: Nordio, irrazionale spendere milioni per intercettazioni e non per operatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Trovo irrazionale che lo Stato spenda centinaia di milioni l’anno per intercettazioni, spesso inutili, quando non troviamo i soldi per pagare il supporto psicologico” agli operatori penitenziari che, in alcuni casi, arrivano al gesto estremo del suicidio. Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, rispondendo in Aula alla Camera ad un’interrogazione sulle iniziative in relazione al fenomeno del sovraffollamento delle carceri e alle condizioni di lavoro degli agenti di polizia penitenziaria. (Rin)