Milano: due arresti della Polizia nelle stazioni ferroviarie di Centrale e Lambrate

- Lunedì scorso la Polizia di Stato ha arrestato un uomo e una donna ricercati dall'Autorità Giudiziaria, nelle stazioni di Milano Centrale e Lambrate. La donna, una cittadina bosniaca di 30 anni, è stata rintracciata dai poliziotti della Polizia Ferroviaria in servizio nella Stazione Centrale. Dai controlli è emerso che la 30enne era ricercata dal Tribunale di Milano e doveva scontare 1 anno e 8 mesi per reati contro il patrimonio. L' uomo invece, un cittadino peruviano di 42 anni, è stato arrestato nella stazione di Lambrate. Il 42enne era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Milano in quanto doveva scontare 2 anni e 2 mesi di reclusione, per vari reati tra cui falso, porto abusivo d'armi e guida senza patente. (Com)