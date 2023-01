Germania: Strack-Zimmermann (Fdp), addestrare ucraini a uso Leopard 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania dovrebbe addestrare sul proprio territorio militari ucraini all’utilizzo dei carri armati Leopard 2 in via preventiva. È quanto propone la presidente della commissione Difesa del Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, deputata del Partito liberaldemocratico (Fdp). Impegnata a respingere l’invasione russa, l’Ucraina chiede da tempo alla Germania i Leopard 2. Tuttavia, il governo federale ha ripetutamente respinto la richiesta, affermando che nessun Paese occidentale ha finora fornito all’ex repubblica sovietica carri armati di propria fabbricazione. Per l’esecutivo tedesco, la Germania non assumerà iniziative autonome sulla questione, che deve essere discussa con gli altri alleati della Nato. Intervistata dal settimanale “Der Spiegel”, Strack-Zimmermann propone di formare comunque personale militare ucraino all’impiego dei Leopard 2, così da “non perdere tempo” qualora questi corazzati venissero forniti al Paese aggredito dalla Russia. Inoltre, la deputata della Fdp osserva come i Leopard 2 potrebbero essere consegnati all’Ucraina da altri Stati dell’Ue che li hanno in dotazione, per esempio Finlandia e Spagna, qualora il governo tedesco concedesse la necessaria autorizzazione. (Geb)