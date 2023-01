Tlc: Iaria (M5s), Urso affossa Rete unica, governo fa gioco tre carte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- "Non bastavano le crociate contro superbonus 110 per cento e Reddito di cittadinanza, i superflui aiutini alle squadre di serie A e il disastro conclamato del governo Meloni sui carburanti che genererà nuova inflazione. Ora il governo certifica il suo cronico stato confusionale anche su uno dei dossier cruciali per il futuro dell'Italia, vale a dire quello della rete unica. Obiettivo di cui si parla da anni, ma affossato perentoriamente oggi dal ministro Urso, che con un bizzarro gioco delle tre carte ha detto chiaro e tondo che il governo non si muoverà più in quella direzione. Niente rete unica quindi, ma una rete nazionale a controllo pubblico che si andrà a interconnettere con le reti internazionali. L'ennesimo contorsionismo verbale, senza una minima indicazione su quale sia il percorso per arrivare a questa rete nazionale. E soprattutto, senza tenere per niente conto che tra Tim, Cdp, Vivendi e i diversi fondi stranieri in partita c'è una profonda divergenza di interessi in questo frangente, il che complica oltremodo il quadro. Non vorremmo che la strada del governo fosse quella dell'immobilismo, perché non ce lo possiamo permettere. Già nel Pnrr la missione sulla digitalizzazione è quella che sta incontrando le maggiori difficoltà nel mettere a terra le risorse: su questo dossier, decisivo per il futuro delle infrastrutture digitali italiane, il governo Meloni è chiamato a un'operazione trasparenza non solo su dove vuole andare, ma anche su come arrivarci. Per il momento, prendiamo atto che il progetto della rete unica oggi finisce in soffitta, e quindi si torna al punto di partenza. Non proprio il più incoraggiante dei segnali". Lo afferma in una nota Antonino Iaria, capogruppo M5s in commissione Trasporti e Telecomunicazioni alla Camera. (Com)