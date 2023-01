Croazia: al centro clinico di Zagabria eseguito contemporaneamente trapianto di cuore e fegato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel centro clinico di Zagabria (Kbc), in Croazia, per la prima volta un paziente è stato sottoposto contemporaneamente al trapianto di cuore e fegato, mentre negli stessi giorni un bambino di 10 anni ha ricevuto un nuovo polmone. Lo ha riferito l'emittente radiotelevisiva "Hrt", secondo cui, visto la rarità di tali operazioni nel mondo, con questo successo la struttura croata si classifica tra le élite mondiali ed europee per quanto riguarda i trapianti di organi. Il centro clinico della capitale croata è infatti l'unico ospedale a est di Vienna e Praga in cui vengono eseguiti trapianti di polmoni. Gli organi sono arrivati dall'estero grazie al supporto dell'organizzazione internazionale Eurotransplant e i due pazienti si starebbero riprendendo bene. (Seb)