Roma: assessore Turismo, solidarietà a Claudio Fagotti, strada verso legalità tortuosa, ma non molleremo

- Esprimo la mia totale solidarietà a Claudio Fagotti per le pesanti minacce ricevute a causa del suo instancabile impegno sindacale volto a ripristinare la legalità nel comparto della mobilità non di linea. Lo ha detto l'assessore capitolino a Turismo, Grandi Eventi, Sport e Moda, Alessandro Onorato. "Per debellare l'illegalità diffusa nel settore taxi e ncc la giunta Gualtieri ha fatto in questi mesi più di quanto non sia mai stato fatto negli ultimi 20 anni. La strada verso il rispetto delle regole è tortuosa, faticosa e difficile. Ma non molleremo di un centimetro", conclude.(Com)