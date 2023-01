Veneto: Bigon-Zottis (Pd), piano emergenza carenza medici Ulss 9 è ennesimo provvedimento tampone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con "il piano di emergenza contro le carenze dei medici di famiglia annunciato per l'Ulss 9, siamo all'ennesimo provvedimento-tampone. Basti pensare che la regione ne ha già fatti tre nell'ultimo anno, che si sono rivelati puntualmente insufficienti: dall'aumento del tetto riguardante il numero degli assistiti all'intervento delle guardie mediche, fino alla legge sugli specializzandi impugnata dal Governo. A dimostrazione che queste misure non hanno alcuna efficacia, ma che servono invece investimenti cospicui e mirati. La medicina territoriale non si tampona". Questa l'opinione espressa da Anna Maria Bigon e Francesca Zottis, consigliere regionali del Partito democratico e componenti della commissione sociosanitaria. "Per quanto riguarda l'Ulss 9 sono molti i pensionamenti previsti a breve: 100 in due anni. E al contempo i medici che saranno formati dalla scuola di formazione non saranno sufficienti a coprire questo turn over. Alla base di questo buco gigantesco c'è una decennale ed errata programmazione regionale: basta considerare il fatto che il Veneto si colloca all'ultimo posto in Italia per numero di borse di formazione. La prima cosa da fare è dare subito un maggior supporto amministrativo ai medici – hanno poi aggiunto - in modo da liberarli del carico burocratico che pesa per il 70 per cento del loro lavoro. Solo così è pensabile di aumentare il numero degli assistiti per un periodo comunque non superiore ai tre anni". "Contemporaneamente vanno implementate le borse di formazione e maggiore e vanno fatti i giusti investimenti per rendere attrattiva la professione e scongiurare l'emorragia di chi abbandona. La sanità pubblica d'eccellenza è tale se si investe in prevenzione e dunque su una forte sanità territoriale" hanno poi concluso le consigliere Pd. (Rev)