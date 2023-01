Carburanti: Silvestri (M5s), governo continua a rinnegare sé stesso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È incredibile che Giorgia Meloni dica di non avere mai promesso il taglio delle accise in campagna elettorale. Nel programma del suo partito, che in teoria dovrebbe aver letto, è scritto testualmente che una volta al governo si sarebbe impegnato per la 'sterilizzazione delle entrate dello Stato da imposte su energia e carburanti e automatica riduzione di Iva e accise'. Ora si rimangia tutto, incrocia le dita e spera in una sorta di amnesia collettiva". Lo afferma in una nota Francesco Silvestri, capogruppo alla Camera del Movimento cinque stelle. "Questo esecutivo continua a rinnegare sé stesso ed è ormai vittima di un trasformismo che sta assumendo forme e contenuti ridicoli - continua il parlamentare -. Dopo le inversioni a U sul Mes, sulle trivelle e su tante altre cose, ora arriva anche quella sulla benzina con cui hanno ingannato milioni di elettori. Il governo è ormai nel caos, l'unica memoria che gli resta è per i favori ai colletti bianchi, gli evasori e i corrotti". (Com)