Pd: Ricci, rinvio direzione brutto segnale, dibattito su regole assurdo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rinvio della direzione del Pd è “sbagliato, un brutto segnale, speriamo che stasera si chiuda perché non se ne può più”. Lo ha dichiarato il coordinatore dei sindaci del Pd e sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, a margine dell’incontro in memoria di David Sassoli. Lo stallo sul voto online “è tutto ciò che non serve e che non dobbiamo fare per avvicinare gli elettori. Gli elettori vogliono che parliamo di problemi, del caro benzina, delle promesse mancate della Meloni, delle difficoltà per arrivare alla fine del mese, di come contrastare l’inflazione, cosa che il governo non sta facendo in maniera sufficiente. Non un dibattito assurdo sulle regole che non interessa a nessuno, ha cominciato a stancare anche i militanti più stretti del partito”, ha aggiunto Ricci. (Rin)