Torino: partono i lavori di manutenzione dell'ospedale Molinette dopo il crollo di ottobre

- Sono partiti oggi i lavori di manutenzione dell'ospedale Molinette di Torino dopo il crollo del controsoffitto di un corridoio lo scorso ottobre. La Regione aveva avviato il monitoraggio della struttura già la scorsa estate e ora i cantieri entreranno nel vivo. Si partirà dall'atrio principale, con degli interventi che dureranno tre mesi. Successivamente si procederà nei corridoi e poi si organizzerà un nuovo Pronto soccorso. I cantieri dureranno per tre anni con un Piano da 32 milioni di euro. "Il personale interno dell'ospedale sarà a disposizione per le indicazioni naturalmente - ha spiegato Giovanni La Valle, direttore generale della Città della Salute -. Ci scusiamo per il disagio, ma è un disagio che permetterà di rendere l’ospedale più sicuro per i cittadini e per coloro che vi lavorano ogni giorno", ha concluso. (Rpi)