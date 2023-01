Francia: Plastic Omnium si allea con cinese Shenergy nel settore dell'idrogeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Plastic Omnium, azienda francese specializzata nella componentistica per automobili, ha annunciato la creazione di una impresa comune con il gruppo cinese Shenergy attiva nella produzione e la commercializzazione di sistemi utili allo stoccaggio dell'idrogeno. L'impresa risulterà "nei conti di Plastic Omnium", si legge in un comunicato. A partire dal 2026 lo stabilimento avrà una capacità di 60 mila riserve di idrogeno con l'obiettivo di "rispondere alla crescita del mercato cinese", spiega la nota. Le aziende non hanno fornito dettagli sul valore dell'operazione. (Frp)