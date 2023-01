Roma: si batte per rispetto regole e riceve minacce, si dimette sindacalista Ati Taxi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Claudio Fagotti, sindacalista di Ati Taxi, lascia la carica a seguito di insulti, minacce e intimidazioni. In una nota agli iscritti Fagotti spiega: "Da sempre mi sono battuto in difesa dei tassisti, in tutte le sedi, in ogni veste e in ogni situazione. Ho difeso la categoria sia da semplice tassista, sia quando mi è stato concesso l'onore e l'onere di rappresentarla. Tutto ciò che ho fatto in questi anni l'ho fatto senza mai ricevere alcun riconoscimento economico ma soltanto per amore della categoria. Ciò nonostante, negli ultimi tempi sono stato destinatario di insulti, minacce e intimidazioni, anche particolarmente pesanti, diretti alla mia persona, ai miei familiari e all'associazione. Si è creato un clima ostile nei miei confronti che non credo di meritare, mi amareggia e mi ha convinto a fermarmi qui. Lascio un messaggio forte a tutti: mi fermo io, ma non l'associazione che con la stessa forza e le stesse idee, continuerà a tutelare questo magnifico lavoro e comparto. Lascio, dunque, il mio incarico sindacale". (segue) (Rer)