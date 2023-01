Ue: Benifei, Sassoli una guida a cui dobbiamo ispirarci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- David Sassoli ci manca tanto, è stata una guida per noi, una persona di cui avremo ancora molto bisogno. Lo ha detto Brando Benifei, capodelegazione degli eurodeputati Pd al Parlamento europeo. "Ricordarlo è per noi ancora una grande commozione, ma penso che valga anche per tutti gli italiani e gli europei. C'è stata grande solidarietà da tutto il mondo per la sua scomparsa", ha detto. "David non era solo un grande uomo, ma anche un grande leader e un grande politico per l'Europa, di cui c'è ancora bisogno e a cui dobbiamo sempre ispirarci", ha aggiunto. "Di fronte a decisioni complicate da prendere, mi disse di non dimenticare mai l'orizzonte, quello dei nostri valori fondamentali: la solidarietà, la libertà e la giustizia", ha proseguito Benifei. "Insieme ai colleghi, abbiamo deciso di istituire una borsa di studio in suo nome, per offrire opportunità di tirocinio e studio presso il Parlamento europeo, e onorare concretamente il grande impegno europeo di Sassoli, che si è sempre battuto per offrire opportunità ai giovani, in particolare quelli più svantaggiati", ha concluso. (Beb)