Russia: vicepremier Novak, produzione carbone aumentata dello 0,3 per cento nel 2022

- La produzione di carbone in Russia nel 2022 è aumentata dello 0,3 per cento. Lo ha reso noto nel corso di una riunione governativa il vice primo ministro russo, Aleksandr Novak. "Alla fine di quest'anno, il nostro volume di produzione di carbone è aumentato dello 0,3 per cento, nonostante il fatto che dal 10 agosto scorso sia stato imposto un embargo sulle forniture di carbone all'Europa", ha detto Novak. "Tuttavia, la produzione complessiva è aumentata, rispetto al livello dell'anno scorso, principalmente grazie alle forniture al mercato interno, che sono aumentate del circa 8 per cento", ha proseguito. Infine, Novak ha detto che le esportazioni di carbonio sono invece diminuite del 7 per cento. (Rum)