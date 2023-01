Serbia: database Numbeo, Belgrado città più costosa dei Balcani occidentali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gordana Matkovic, direttrice del programma del Centro per le politiche sociali di Belgrado (Csp) ha riferito che "il fatto più preoccupante è che le spese di base per la vita costituiscono tra il 50 e il 60 per cento di tutte le spese di una famiglia in Serbia". "Questi sono dati che racchiudono non solo il costo della vita, ma anche i prezzi per l'affitto di appartamenti, ed è chiaro che a Belgrado sono a un livello molto più alto", ha sottolineato l'esperta. "L'inflazione annua è di circa il 15 per cento, ma va detto che i prezzi dei generi alimentari sono aumentati di oltre il 25 per cento ed anche quelli delle abitazioni", ha concluso Matkovic. (Seb)