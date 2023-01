Ucraina: a palazzo Chigi riunione gruppo di lavoro su emergenza elettrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è riunito questa mattina a palazzo Chigi il gruppo di lavoro "emergenza elettrica Ucraina", voluto dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, operativo già da inizio dicembre. Lo riferisce palazzo Chigi in una nota, spiegando che al tavolo, coordinato dai sottosegretari Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari, partecipano i ministeri degli Esteri, della Difesa, della Sicurezza energetica, delle Imprese con il Dipartimento della Protezione civile e il gestore della rete elettrica nazionale Terna. I lavori, ormai ad un livello particolarmente avanzato, riguardano il coordinamento delle iniziative per sostenere l'Ucraina sullo specifico tema della sofferenza elettrica patita dalla popolazione a seguito del conflitto in corso e delle gravi distruzioni alle infrastrutture provocate dai bombardamenti. Nella riunione odierna è stata definita la lista delle disponibilità di materiali e attrezzature da parte dei principali operatori del settore elettrico e sulle modalità logistiche per il successivo imminente invio. Si tratterà - prosegue la nota - di uno sforzo di grande impatto considerato che la donazione da parte del governo italiano di tale materiale potrebbe contribuire a garantire l'alimentazione elettrica di una comunità di circa tre milioni persone. (Rin)