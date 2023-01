Lazio 2023: Rocca, per emergenza abitativa occorre sostenere fragili, ma nella legalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emergenza abitativa a Roma "è un tema serio ma non si può far confusione tra un tema di pubblica sicurezza e un tema di dignità. A Roma mancano entrambe le cose e si pensa di risolvere consentendo la sedimentazione di situazioni illegali". Lo ha detto il candidato del centrodestra a presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Ferraioli a Roma. Nella Regione Lazio "manca un piano casa e quello va rifatto. Era stato approvato nel 2011 con la Giunta Polverini, e poi abbandonato completamente a se stesso - ha aggiunto Rocca -. Va riprogrammata l'edilizia popolare, vanno sostenute le famiglie fragili, vanno accompagnate senza far venir meno i principi di legalità. Quello che è mancato completamente nel Lazio è la programmazione - ha sottolineato -, che apre le porte all'assenza di sostegno a chi si trova in situazioni di fragilità che poi si trova costretto ad avviare azioni illegali. Mi domando se i cittadini sanno quanto hanno pagato le amministrazioni comunali e regionali di danno per le occupazioni protratte nel tempo ai proprietari. Decide di decine di milioni di euro con i quali si sarebbero potuti avviare degli affitti agevolati - ha concluso Rocca -. Questi aspetti vanno affrontati, non con il manganello e con l'inumanità ma nemmeno consentendo l'illegalità". (Rer)