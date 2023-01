Regno Unito: parlamentare conservatore sospeso per aver paragonato vaccini Covid-19 a Olocausto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamentare conservatore britannico Andrew Bridgen è stato sospeso per aver diffuso disinformazione sulla vaccinazione per il Covid-19, paragonandola all'Olocausto. Il segretario parlamentare del Tesoro, Simon Hart, ha detto che i commenti hanno "oltrepassato il limite" e hanno causato gravi offese. "Come nazione dovremmo essere molto orgogliosi di ciò che è stato ottenuto attraverso il programma sui vaccini. Il vaccino è la migliore difesa contro il Covid che abbiamo. La disinformazione sul vaccino provoca danni e costa delle vite", ha aggiunto Hart. (Rel)