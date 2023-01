Sardegna: Ghirra (Verdi Sinistra), tempi assurdi per i passaporti a Cagliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sistema di prenotazioni online per il rilascio di passaporti elettronici sta provocando attese lunghissime in molte realtà territoriali: a Cagliari, ad esempio, occorre aspettare oltre sei mesi solo per presentare la domanda; se si tratta di minori, poi, l'attesa è ancora più lunga. Lo denuncia la parlamentare Francesca Ghirra (capogruppo di Alleanza Verdi Sinistrain commissione Trasporti di Montecitorio) che ha presentato un'interrogazione al Ministro dell'Interno “per sapere come intenda intervenire per garantire ai cittadini la libertà di movimento e ripristinare tempi celeri per l'emissione dei passaporti”. (segue) (Rsc)