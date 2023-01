Sardegna: Ghirra (Verdi Sinistra), tempi assurdi per i passaporti a Cagliari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dal 4 aprile 2022 l'Ufficio Passaporti ha introdotto il sistema delle prenotazioni online per le domande di rilascio dei passaporti elettronici. In alcuni casi, per esempio gli uffici di Quartu Sant'Elena, Carbonia e Iglesias, si tratta dell'unica ed esclusiva modalità attraverso cui presentare le domande – ha spiegato Ghirra - Tale innovazione avrebbe dovuto garantire agli utenti tempi precisi in cui formalizzare la richiesta e ottenere il documento. Questa situazione, oltre a determinare una forte disomogeneità tra territori limita in maniera intollerabile la libertà di circolazione dei cittadini che risiedono in certe specifiche aree territoriali e devono viaggiare per motivi di salute, di lavoro o anche unicamente per motivi di svago”. (Rsc)