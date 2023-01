Portogallo: attacco informatico, svelati nominativi di 14 mila lavoratori iscritti a Previdenza sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito di un attacco informatico, sono stati svelati i nomi di 14 mila lavoratori iscritti alla Previdenza sociale portoghese, ma i dati dei contribuenti e delle aziende non sono stati compromessi. Questo è quanto rivelato oggi dalla presidente dell'Istituto di Informatica portoghese, Paula Salgado, nel corso di un'audizione presso la Commissione per il Lavoro, la Sicurezza sociale e l'Inclusione del Parlamento su richiesta del Partito comunista portoghese. Il 21 novembre, la Previdenza sociale aveva annunciato di essere stata oggetto di un attacco informatico, affermando che fino a quel momento non era stato accertato alcun accesso indebito ai dati dei cittadini o delle aziende. (Spm)