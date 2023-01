Speciale energia: Albania, vicepremier Balluku, determinati a proteggere consumatori da rincari energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Albania continuerà a proteggere le famiglie e le piccole imprese dai rincari nel mercato energetico globale innescati dall’invasione russa dell’Ucraina. Lo scrive la ministra delle Infrastrutture e dell’Energia nonché vicepremier, Belinda Balluku, in un messaggio diramato sui social network. “Tirana protegge più di un milione di famiglie consumatrici, 172 mila piccole imprese e 7.500 aziende dall’aumento galoppante dei prezzi dell’elettricità”, sottolinea la vicepremier, ricordando che Tirana intende stanziare un fondo di 8 milioni di euro per installare circa 20 mila pannelli solari nel 2023. Al contempo, l’esecutivo è determinato ad ottimizzare le linee di trasmissione energetiche e ad ottimizzare la riscossione degli obblighi. "Le perdite di rete sono state ridotte dell’un per cento. Dal 20,66 per cento, che era il livello delle perdite attestate alla rete distributiva nel 2021, si è scesi al 19,7 per cento nel 2022. Nel 2023 ci siamo posti obiettivi ancora più ambiziosi", aggiunge Balluku. (Alt)