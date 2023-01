Speciale energia: Fvg, Fedriga, iter rapido per bonus regionale fotovoltaico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un iter rapido per un contributo regionale che raggiungerà il 40 per cento delle spese sostenute per impianti fotovoltaici e sarà erogato in un'unica soluzione. Sono questi per il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, gli obiettivi fissati in materia di ecobonus regionale, la misura da 100 milioni di euro prevista per incentivare l'installazione di impianti fotovoltaici in alloggi e condomini. Il ddl 188, ha spiegato Fedriga in commissione in Consiglio regionale, sarà presto affiancata da "un bando che determinerà le regole, prevedendo un finanziamento richiesto a sportello per l'acquisto e l'installazione di impianti fotovoltaici e di accumulo di energia elettrica, nonché solari e termici. L'entità sarà cumulabile con le detrazioni nazionali e, mentre stiamo predisponendo anche un apposito regolamento, il contributo verrà concesso in base ai kilowattora prodotti e al tipo di impianto. Il prezzario regionale è stato già aggiornato, al fine di prevedere la somma delle due misure e di evitare distorsioni del mercato". "L'idea - ha aggiunto Fedriga - è quella di agevolare la presentazione delle domande, utilizzando la forma dell'autocertificazione, ma comunque abbinata a successivi controlli in loco a campione. Puntiamo a un iter molto rapido, evitando aggiramenti della norma attraverso puntuali verifiche sull'effettiva realizzazione delle opere. A fatturazione avvenuta, il contributo regionale raggiungerà il 40 per cento di fatto e verrà erogato ai richiedenti in un'unica soluzione". È intenzione della Giunta, ha specificato, di provvedere "ad alcune modifiche del testo in vista dell'Aula per coinvolgere anche le nuove costruzioni, per le quali l'impianto è comunque obbligatorio, uniformandoci alla normativa nazionale". (Frt)