Speciale energia: Grecia, Ocse, rincari nel mercato energetico continueranno a pesare sulla crescita nel 2023

- La crescita economica della Grecia rallenterà dell’1,1 per cento nel 2023, per effetto del rincaro dei prezzi nel mercato energetico globale e dell’impatto della guerra in Ucraina sulla spesa e gli investimenti. È quanto si apprende dall’indagine relativa alla crescita della Grecia nel 2023 pubblicata dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). Dall'abolizione delle restrizioni adottate per il contenimento del Covid-19, l'economia greca si è ripresa dal rallentamento del 5,1 per cento registrato nel 2022, soprattutto grazie ai proventi dell’industria turistica e alla parziale ripresa dei consumi e degli investimenti. Tuttavia, afferma l’Ocse, i rincari nel mercato energetico e le interruzioni lungo le catene d’approvvigionamento provocate dalla guerra stanno "drasticamente rallentando" la ripresa. L'inflazione, trainata dall'aumento dei prezzi dell'energia, ha toccato il massimo degli ultimi 30 anni la scorsa estate, periodo in cui si è attestata al 12 per cento comprimendo il reddito delle famiglie. Benché il sostegno di Atene ai consumatori di energia e l’impatto dei finanziamenti garantiti alla Grecia nell’ambito del programma di ripresa e resilienza dell’Unione europea stiano “mitigando gli shock” esterni, l’istituzione internazionale vincola la ripresa economica soprattutto alla stabilizzazione dei prezzi dell’energia. La Grecia, che lo scorso anno ha speso circa 10 miliardi di euro in sussidi per l'energia e il carburante, dovrebbe ricevere circa 31 miliardi di euro in prestiti e incentivi dal fondo europeo per la ripresa entro il 2026, varati allo scopo di favorire la transizione verde e la digitalizzazione dell’economia. Dopo la decennale crisi finanziaria che ha colpito il Paese, Atene potrebbe registrare un modesto avanzo primario nel 2024, il primo dopo tre anni di deficit. (Gra)