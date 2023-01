Speciale energia: Germania-Ue, la SpD chiede una nuova strategia industriale europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialdemocratico tedesco (SpD) chiede una nuova strategia industriale dell'Ue di fronte alla concorrenza degli Stati Uniti e dell'Asia. La proposta è contenuta nel documento “Una svolta epocale per l'industria europea”, elaborato dal gruppo della SpD al Bundestag e visionato dal quotidiano “Handelsblatt”. Nel testo vengono delineate “le linee guida per una strategia industriale europea orientata al futuro”. Per la vicepresidente del gruppo dei socialdemocratici al parlamento federale, Verena Hubertz, “dobbiamo rafforzare l'Europa come polo industriale attraente”. Le economie nel mercato interno dell'Ue sono, infatti, tanto strettamente interconnesse che tutti gli Stati membri ne trarrebbero vantaggio. Inoltre, nel documento si legge: “L'Ue ha bisogno di una strategia globale di localizzazione e resilienza per reagire insieme alle nuove sfide della concorrenza globale e per posizionare l'industria europea con forza per il futuro”. Tale strategia deve “migliorare in maniera strutturale la sovranità europea in settori quali l'energia, la tecnologia, le risorse, i lavoratori qualificati e la digitalizzazione”. La SpD chiede quindi “un'offensiva europea di investimenti industriali con un'attenzione particolare alle tecnologie del futuro”. A tal fine devono essere riallocati i fondi inutilizzati del Next Generation EU di altri programmi di finanziamento europei. (Geb)