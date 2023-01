Speciale energia: Carburanti, Lollobrigida, troppo costoso tagliare le accise

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aumento del prezzo dei carburanti mette per la prima volta Fratelli d'Italia davanti al rischio concreto di perdere consensi. Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura e numero due del partito, però, non fa marcia indietro: "Le risorse sono poche - spiega alla "Stampa" - servono misure per la crescita. Bisogna fare delle scelte. Ora che i carburanti sono tornati a prezzi più contenuti, le poche risorse che abbiamo vanno usate per interventi più mirati. Lo sconto sulle accise è molto costoso. Ora è tempo di investire sulla crescita". "Ci potrebbero essere - continua - interventi mirati a specifici settori da salvaguardare, come peraltro già abbiamo fatto per l'agricoltura, la pesca e l'autotrasporto". In questi giorni è stato ripubblicato un video d'archivio, dove Giorgia Meloni, allora all'opposizione, si indignava per il peso delle accise, chiedendone l'abolizione: "Era una battaglia giusta, che rivendichiamo, ma ora viviamo in tempi eccezionali. Il conflitto in Ucraina e l'aumento dei prezzi dell'energia hanno mutato il quadro e questa congiuntura ci obbliga a scegliere. Noi siamo un Paese con un debito altissimo". Quindi niente abolizione: "Io parlerei di riduzione ed è un tema che andrà ripreso, in tempi diversi da questo". Preoccupa il rapporto con l'Europa: "In Europa il governo ha già ottenuto due risultati. Il primo è smentire la propaganda che voleva un'Italia isolata. Il fatto che la presidente della Commissione europea abbia già avuto due incontri in pochi mesi con Giorgia Meloni, l'ultimo dei quali molto proficuo, dimostra che quella narrazione era falsa. Poi c'è il successo nella partita del tetto al prezzo del gas". Un po' presto per cantare vittoria: "Certo, sono solo i primi mesi, ma i segnali sono già molto buoni: da quando siamo al governo la Borsa è cresciuta, lo Spread non è certo aumentato come diceva qualcuno e il prezzo del gas è sceso. E l'ottimismo che si percepisce è importante, perché porta a far crescere i consumi", ha concluso Lollobrigida. (Res)