Scuola: Frassinetti, piena solidarietà a Valditara per offese infamanti

- "Esprimo la mia piena solidarietà al ministro all'Istruzione e al Merito, Giuseppe Valditara, per le esplicite accuse infamanti che gli sono state rivolte dalla 'Rete degli Studenti Medi'. Colpire in questo modo le istituzioni e chi le rappresenta è deplorevole e inutile. Quando la protesta si trasforma in violenza non si fa che distogliere l'attenzione rispetto a un tema urgente quanto drammatico, come quello delle morti degli studenti durante le ore di alternanza scuola- lavoro. Urge una riforma di questi percorsi (Ptco) che tuteli i ragazzi dando loro informazioni sulle regole basilari del diritto del lavoro e che obblighi le aziende ad adottare idonee misure di sicurezza a favore degli studenti. Il ministero sta lavorando per modificare la normativa dell'alternanza scuola-lavoro (Ptco) in modo che ci siano maggiori garanzie e maggiore sicurezza. Questa è la dimostrazione che chi ha offeso il Ministro lo ha fatto gratuitamente senza essere a conoscenza delle intenzioni del Governo di andare incontro alle esigenze degli studenti". Lo dichiara Paola Frassinetti, sottosegretario all'Istruzione e al Merito. (Rin)