Tunisia: presidente Saied, carenza beni alimentari è un complotto per aggravare situazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I beni alimentari di prima necessità "sono disponibili all’interno del mercato tunisino, ma sono registrate delle carenze allo scopo di aggravare la situazione" nel Paese nordafricano. A dirlo è stato il presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied. Quest’ultimo si è recato ieri sera nelle zone di Bab Manara e Bab Jdid, nella capitale Tunisi, "per sentire le preoccupazioni dei cittadini e dialogare con loro", secondo quanto riferito dalla presidenza della Repubblica, che ha pubblicato un video della visita sulla pagina Facebook ufficiale. Il capo dello Stato ha promesso che lavorerà per garantire ai tunisini la fornitura di tutti i beni di prima necessità. Da settimane in Tunisia sono quasi introvabili una serie di prodotti alimentari di base come latte, caffè e zucchero. (segue) (Tut)