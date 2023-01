Tunisia: presidente Saied, carenza beni alimentari è un complotto per aggravare situazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto il governo della Tunisia ha fatto sapere che "non è a conoscenza" di quanto riferito sull'assenza del Paese nel programma del Fondo monetario internazionale (Fmi) fino a fine di marzo, secondo quanto affermato ieri dalla ministra delle Finanze, Sihem Namsia, a margine di un evento dedicato alle disposizioni della Legge finanziaria per l'anno 2023. Namsia ha confermato che "il governo sta proseguendo i lavori per fissare una data di approvazione del dossier tunisino, all'attenzione della direzione del Fondo monetario internazionale". La Tunisia è stata rimossa dall'ordine del giorno del Comitato esecutivo del Fondo monetario internazionale (Fmi) nel periodo compreso tra il 14 e il 22 dicembre scorso. L'istituzione finanziaria internazionale avrebbe dovuto annunciare il 19 dicembre la sua decisione definitiva in merito all'approvazione o meno del prestito, ma ciò non è avvenuto. (segue) (Tut)