Tunisia: presidente Saied, carenza beni alimentari è un complotto per aggravare situazione (4)

- Utica ha invitato lo Stato a smettere di chiedere somme in prestito dalle banche commerciali, sottolineando che ciò danneggia le imprese. L’organizzazione delle aziende ha poi sottolineato l'importanza di attuare serie politiche sugli investimenti orientate alla liberalizzazione e alla semplificazione, nell’intento di rendere la Tunisia la migliore destinazione possibile per gli investimenti non solo esteri ma anche nazionali. Utica ha poi chiesto "una revisione della legge sui tassi di cambio, che isola i tunisini, ostacola la creatività giovanile, lo sviluppo degli investimenti diretti esteri e del turismo, impedisce la globalizzazione dell'economia e l'internazionalizzazione delle istituzioni tunisina”. Al riguardo, la “Confindustria” tunisina ha sollecitato l’emanazione di una nuova legge che permetta ai tunisini residenti di “aprire conti anche in valuta estera". (segue) (Tut)