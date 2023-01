Tunisia: presidente Saied, carenza beni alimentari è un complotto per aggravare situazione (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo, il tasso di inflazione in Tunisia ha superato la soglia psicologica della doppia cifra. Nel mese di dicembre 2022 ha raggiunto il 10,1 per cento, in aumento rispetto al 9,8 per cento di novembre, secondo i dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica. La tendenza al rialzo registrata negli ultimi mesi ha contribuito a far salire il tasso di inflazione per l'intero anno 2022 all'8,3 per cento, in crescita rispetto al 5,7 per cento dello stesso periodo dell'anno precedente. Venerdì scorso, 6 gennaio, il presidente della Tunisia, Kais Saied, ha rimosso dall’incarico la ministra del Commercio, Fadhila Rebihi, dopo che il Paese ha registrato per mesi una carenza di beni di prima necessità. La presidenza della Repubblica tunisina non ha reso note le ragioni del licenziamento. Secondo Imad al Daimi, capo dell'Osservatorio "Raqabah" in Tunisia, organizzazione non profit, l’ormai ex titolare membro del governo della premier Najla Bouden sarebbe accusata di corruzione e di sospetto di conflitto di interessi in accordi per la fornitura di zucchero. (segue) (Tut)